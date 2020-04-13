Стокгольм, , 16:01 — REGNUM Бывшая государственный эпидемиолог Швеции 72-летняя Анника Линде не считает, что шведские власти серьезно относятся к коронавирусу. Поскольку риск коллапса в Стокгольме в настоящее время становится все менее вероятным, она присоединилась к растущему числу экспертов, которые только сейчас решили все-таки высказаться о том, насколько опасен вирус для человеческого организма. Об этом 13 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Журналисты Fria Tider рассказали, что Анника Линде, владеющая виллой в 11 миллионов крон в Дандериде под Стокгольмом, ранее в своих оценках снизила риски, связанные с коронавирусом, и недавно была одной из тех, кто защищал стратегию действующего государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, направленную на выработку так называемого стадного иммунитета. Но поскольку все больше и больше людей начинают думать, что уже слишком поздно закрывать экономически важный столичный район Стокгольма, Линде, как и многие другие эксперты в Стокгольме, вместо этого начала более открыто говорить о рисках, связанных с коронавирусом.

«Обычно я не истерична, но я отношусь к этому серьезно», — заявила Анника Линде в интервью журналистам, где она впервые критически отозвалась о ситуации с коронавирусом и мерах Швеции по предотвращению эпидемии.