Токио, , 15:42 — REGNUM Интернет-художники запустили новый флешмоб и начали «очеловечивать» DualSence — новый геймпад для консоли PlayStation 5. Об этом 13 апреля сообщает игровое издание Kotaku.

https://twitter.com/picoro_o/status/1247864934018379776

https://twitter.com/adui/status/1248191083395395584

https://twitter.com/NkmR8/status/1247825387469430784

Фантазией художников геймпад превращается либо в девочек из аниме, либо в забавных антропоморфных персонажей. Многие из них отмечают, что необычный дизайн контроллера идеально подходит для «очеловечивания».

Напомним, недавно Sony впервые представила широкой публике DualSence. Помимо множества новых функций, он будет отличаться от предшественника и размером.

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