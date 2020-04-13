Грозный, , 15:34 — REGNUM Власти Чечни ввели с 13 апреля пропускной режим для граждан. Пропуск будет выдаваться для выхода за пределы дома с целью приобретения продуктов питания и лекарств, а также совершения поездок по неотложным нуждам.

Об этом сообщил в прямом эфире в своем Instagram спикер парламента, руководитель оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Магомед Даудов. По его словам, на одну семью будет выдаваться всего один пропуск, в котором будут указаны время и дни недели, когда членам семьи можно выходить из дома.

При этом разрешение действует лишь в пределах своего района. Кроме того, в воскресенье запрет на нарушение режима самоизоляции действует для всех без исключения граждан.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он предпримет любые меры, необходимые для пресечения развития негативной ситуации по коронавирусу, даже если ему придется за это ответить:

«Я готов принять всю ответственность на себя, если нужно, пойду под трибунал, нарушая все возможные законы, но я сделаю всё, чтобы остановить эту заразу», — приводит слова Кадырова ИА «Грозный-информ».

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