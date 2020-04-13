Москва, , 15:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса развивается по неблагоприятному сценарию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по борьбе с коронавирусом.

«Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону», — заявил Путин.

«Увеличивается число заболевших людей, причём всё больше случаев именно тяжёлого протекания болезни. Именно тяжёлого. Уже отмечал, что ближайшие недели станут во многом определяющими, а значит, все наши действия — имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения — должны быть выстроены оптимальным образом», — подчеркнул он.