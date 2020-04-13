Москва, , 15:33 — REGNUM Специалисты МЧС России с начала апреля продезифицировали более 2,6 тыс. объектов транспортной инфраструктуры, сообщили 13 апреля в пресс-службе ведомства.

«Обработано 73 лечебных и 84 образовательных учреждения, 22 объекта социального обслуживания и более 2,6 тыс. объектов транспортной инфраструктуры», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в мероприятиях задействованы крупнейшие спасательные подразделения МЧС со всей России, а также пожарные и военнослужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, различные объекты и техника каждый день обеззараживаются специальными средствами.

МЧС для дезинфекции задействуют спецтехнику и снаряжение. Так, авторазливочные станции АРС-14 на базе ЗИЛ-131 вмещают почти 2,7 тыс. литров раствора гипохлорида натрия 1%.

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