Париж, , 15:31 — REGNUM Парижская медицинская академия призвала правительство Франции использовать пустующие отели для размещения пациентов с легкими формами заболевания коронавирусом, сообщает Le Figaro.

Согласно медицинской академии, комнаты в отелях можно было бы использовать для освобождения мест в больницах. Речь идет о наименее серьезных случаях заражения, то есть «пациентов, страдающих простыми или умеренными формами COVID-19».

Издание отмечает, что гостиничный сектор мобилизован в Испании. В общей сложности в Барселоне доступно 2500 номеров для больных, а также для персонала больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава союза металлургической промышленности (UIMM) Франции Филипп Дармаян заявил, что французская промышленность подвергнется опасности, если ее «перезапуск» займет слишком много времени.

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