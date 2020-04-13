Нур-Султан, 13 апреля 2020, 15:29 — REGNUM Предприятия промышленного строительства в Нур-Султане и Алма-Ате возобновят работу с 20 апреля, сообщили 13 апреля в пресс-службе правительства Казахстана.
Премьер-министр республики Аскар Мамин провел очередное заседание государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте республики.
Участники заседания обсудили возобновление работы предприятий в Алма-Ате и Нур-Султане. Кроме строительных организаций откроются некоторые компании в сфере услуг. Перечень конкретных предприятий утвердят 15 апреля.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о продлении режима чрезвычайного положения до конца апреля 2020 года.