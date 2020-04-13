Ростов-на-Дону, , 15:26 — REGNUM Ростовская городская больница № 4 в ближайшие дни будет открыта после карантина, введённого из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом на брифинге сообщила глава донского минздрава Татьяна Быковская.

По словам чиновницы, все пациенты и сотрудники лечебного учреждения находились на карантине двух недель. В течение дня 13 апреля пройдёт последняя дезинфекция в здании. Кроме того, в период действия карантина в больнице были оборудованы обсервационные боксы для потенциальных носителей коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону у врача-рентгенолога городской больницы №6 подтверждён первый анализ на коронавирус. Инфицирование могло произойти через поверхность — из-за некачественной обработки рентген-аппарата.

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