Брянск, , 15:28 — REGNUM Дополнительные меры по снижению распространения коронавирусной инфекции ввели для всех религиозных конфессий Брянской области. Соответствующее постановление 13 апреля подписала главный государственный санитарным врач региона Людмила Трапезникова, сообщает областной оперативный штаб.

Руководителям религиозных конфессий до окончания режима повышенной готовности предписано обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений и сооружений культового назначения. Закрыты для посещения все кладбища региона, за исключением случаев погребения, при этом в похоронной процессии могут участвовать не более 10 человек.

На 13 апреля в регионе выявлено 142 случая заражения коронавирусом.