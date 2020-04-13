Стокгольм, , 15:25 — REGNUM Более 900 человек скончались в Швеции в результате заражения коронавирусной инфекцией, заявил 13 апреля эпидемиолог Агентства здравоохранения страны Андерс Валленстен, сообщает норвежский телеканал TV2.

По его словам, официальная цифра в 919 человек может быть неокончательной и вырасти в ближайшее время, поскольку данные поступили не из всех источников. В общей же сложности в стране выявлено более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Эпидемиолог подчеркнул также, что по-прежнему высоким остается число госпитализированных людей, а также тех, кто находится в отделениях интенсивной терапии.

Тем не менее темпы роста их числа уже не столь большие, как на прошлой неделе. Всего в отделениях интенсивной терапии находятся 857 человек. При этом у страны не задействованы еще 20% реанимационного потенциала.

«Но пока рано говорить о тренде. Возможно, что вирус продолжает распространяться так же быстро, как и раньше, мы не знаем», — подчеркнул Валленстен.

Он также призвал граждан не забывать хорошо мыть руки и держаться на расстоянии друг от друга.