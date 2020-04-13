Вильнюс, , 15:25 — REGNUM По данным литовского общественного центра здоровья, за всё время эпидемии коронавирусом в стране заразились 195 врачей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В настоящее время порядка 1,3 тыс. находятся на карантине в изоляции, поскольку тесно контактировали с инфицированными.

Больше всего врачей заразились в Клайпеде, Вильнюсе и Мариямполе. 15 из них признаны выздоровевшими, в том числе и один фармацевт.

Общее число заболевших COVID-19 в Литве к 13 апреля достигло 1062 человек. 24 человека скончались.