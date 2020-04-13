Иваново, , 15:25 — REGNUM Все граждане, въезжающие на территорию Ивановской области, будут обязаны отправиться на изоляцию. Соответствующие изменения в указ подписал 13 апреля губернатор Станислав Воскресенский, документ опубликован на сайте правительства региона.

«Обязать лиц, прибывающих в Ивановскую область любыми видами транспорта из других субъектов Российской Федерации: обеспечить свою изоляцию по месту проживания (пребывания) на 14 дней со дня прибытия в Ивановскую область. В случаях, когда режим изоляции соблюдается по месту проживания (пребывания) совместно с иными лицами, требование об изоляции на 14 дней распространяется на всех совместно проживающих с ними лиц», — говорится в документе.

Также въезжающих в регион обязывают незамедлительно сообщать о своем прибытии в Ивановскую область и предоставлять контактные данные по номеру телефона горячей линии департамента здравоохранения Ивановской области 8 (4932) 93-97-97 либо по единому номеру «112».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе действует режим самоизоляции — жителям запрещено покидать свои дома без необходимости. На 13 апреля в Ивановской области подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом. Четыре пациента находятся на ИВЛ, двум требуется кислородная поддержка.