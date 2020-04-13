Тамбов, 13 апреля 2020, 15:24 — REGNUM В Тамбове подготовили к работе центр для лечения пациентов, у которых был подтверждён коронавирус, и у кого это дало осложнение в виде пневмонии, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Центр организован на базе Тамбовской областной клинической больницы. Его готовность к приему пациентов проверил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
Центр рассчитан на 80 коек, половина из которых оснащена аппаратами искусственной вентиляции легких и следящей реанимационной аппаратурой. Оказывать помощь пациентам будут анестезиологи-реаниматологи, пульманологи, инфекционисты, неврологи, кардиологи, терапевты, врачи диагностических служб. Все они прошли специальное обучение. В Тамбовской областной больнице имеются необходимые мощности для производства кислорода, необходимого в процессе лечения.
Губернатор пообщался с медиками, которые будут лечить здесь больных с пневмониями. Сотрудники больницы показали палаты и познакомили главу региона с возможностями центра, который расположен в отдельном корпусе, чтобы свести к минимуму риски заражения пациентов других отделений. Диагностические кабинеты и палаты оснащены необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ, рентгенаппараты и следящую реанимационную аппаратуру.
По состоянию на утро 13 апреля, в Тамбовской области зарегистрировано 48 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, шесть человек уже выздоровели.
Отметим, что в некоторых случаях вирус вызывает серьёзные осложнения, и больные могут нуждаться даже в реанимационных мероприятиях. Власти подчёркивают, что в Тамбовской области таких тяжелых случаев нет, но при этом десять человек госпитализированы с диагнозом пневмония в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.
Организация центра позволит сконцентрировать материальные и кадровые ресурсы региональной системы здравоохранения для своевременного и качественного оказания медицинской помощи больным с осложненным течением заболевания.