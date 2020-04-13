Тамбов, , 15:24 — REGNUM В Тамбове подготовили к работе центр для лечения пациентов, у которых был подтверждён коронавирус, и у кого это дало осложнение в виде пневмонии, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Губернатор пообщался с медиками, которые будут лечить во вновь созданном центре больных с пневмониями Tambov.gov.ru

Центр организован на базе Тамбовской областной клинической больницы. Его готовность к приему пациентов проверил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Центр рассчитан на 80 коек, половина из которых оснащена аппаратами искусственной вентиляции легких и следящей реанимационной аппаратурой. Оказывать помощь пациентам будут анестезиологи-реаниматологи, пульманологи, инфекционисты, неврологи, кардиологи, терапевты, врачи диагностических служб. Все они прошли специальное обучение. В Тамбовской областной больнице имеются необходимые мощности для производства кислорода, необходимого в процессе лечения.

«Мы готовы к приёму пациентов. Есть штат специалистов. Самое главное, что уже накануне осознанно подошли к проблеме и начали подготовку. Конечно, лучше, если заболевших будет как можно меньше, и люди бы не страдали. Тем не менее, эта ситуация не застала нас врасплох. Мы готовы принять этот удар. Уверен, что окажем всю необходимую помощь заболевшим и сможем эффективно противостоять этой проблеме», — поделился заведующий отделением анестезиологии-реанимации областной больницы Михаил Харитонов.

Губернатор пообщался с медиками, которые будут лечить здесь больных с пневмониями. Сотрудники больницы показали палаты и познакомили главу региона с возможностями центра, который расположен в отдельном корпусе, чтобы свести к минимуму риски заражения пациентов других отделений. Диагностические кабинеты и палаты оснащены необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ, рентгенаппараты и следящую реанимационную аппаратуру.

«Готовность лечебных учреждений — безусловный приоритет, и тамбовская медицина демонстрирует высокую степень готовности к работе в нынешних условиях. В то же самое время мы не знаем, когда будет пик заболеваемости и когда она пойдет на спад. Поэтому мы разворачиваем дополнительные койки, исходя из расчетов потребностей, согласованных с Минздравом России. На случай негативного развития ситуации принят план перепрофилирования неинфекционных коек», — отметил Александр Никитин.

В центре для лечения пневмоний Tambov.gov.ru

По состоянию на утро 13 апреля, в Тамбовской области зарегистрировано 48 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, шесть человек уже выздоровели.

Отметим, что в некоторых случаях вирус вызывает серьёзные осложнения, и больные могут нуждаться даже в реанимационных мероприятиях. Власти подчёркивают, что в Тамбовской области таких тяжелых случаев нет, но при этом десять человек госпитализированы с диагнозом пневмония в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.

Организация центра позволит сконцентрировать материальные и кадровые ресурсы региональной системы здравоохранения для своевременного и качественного оказания медицинской помощи больным с осложненным течением заболевания.

«Вместе с тем забота о здоровье лежит не только на медработниках, но и на самих гражданах. В настоящее на территории Тамбовской области действует режим самоизоляции. Прошу всех жителей его неукоснительно соблюдать и без крайней необходимости не покидать свои дома», — обратился к жителям области Александр Никитин.