Баренцбург, Норвегия, , 15:22 — REGNUM Заражения коронавирусом пока не зафиксированы на арктическом архипелаге Шпицберген. Об этом сообщил 13 апреля представитель Генерального консульства РФ в Баренцбурге.

Он отметил, что население острова соблюдает все меры предосторожности, рекомендуемые правительством Норвегии. Доступ туристов на острова запрещён, а прибывающие на Шпицберген местные жители должны изолировать себя дома на две недели. Архипелаг не испытывает проблем со снабжением.

«У нас приходят корабли с продовольствием, в этом плане все в порядке», — сказали в Генконсульстве ТАСС.

В настоящее время на архипелаге остаются 128 российских граждан. Это в основном сотрудники предприятия «Арктикуголь», учёные и работники частных компаний в городе Лонгйире. Население Шпицбергена составляет около 2,7 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Норвегии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 6,5 тыс., скончались 128 человек.

Читайте также: В Норвегии число заразившихся коронавирусом достигло почти 6,5 тысяч