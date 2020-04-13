Калуга, , 16:56 — REGNUM В Калужской области по сравнению с 2019 годом численность больных пневмонией увеличилась более чем на 10%, сообщает 13 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Рожковой.

«По анализу заболеваний внебольничными пневмониями в первом квартале текущего года мы имеем несколько осложненную ситуацию. Показатель заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 10,3%. Так, в возрастной структуре «дети до 14 лет» зарегистрирован 601 случай. Удельный вес детей до 14 лет составляет 39%. В первом квартале с диагнозом «внебольничная пневмония» было госпитализировано более 53%. Лабораторно обследовано 97% от выявленных случаев. Выявлялись различные вирусы: парагрипп, грипп пандемический А 1 (H 1 N 1 ), пневмококк, стафилококк и другие бактериальные инфекции. Повышенная циркулярность вирусов гриппа в регионе сохраняется», — заявила Светлана Рожкова на заседании правительства области.

Напомним, в медицинских учреждениях Калужской области в настоящее время от пневмонии лечатся 580 человек.

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