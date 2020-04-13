Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону у врача-рентгенолога городской больницы №6 подтверждён первый анализ на коронавирусную инфекцию. Об этом на брифинге сообщила глава донского минздрава Татьяна Быковская.

Согласно результатам первого теста на коронавирус, который сдали пациенты и медперсонал горбольницы №6, куда была госпитализирована предварительно инфицированная пациентка с пневмонией, положительный анализ выявлен только у врача-рентгенолога. По словам Быковской, это доказывает, что вирус живёт на поверхностях. Инфицирование могло произойти из-за некачественной обработки рентген-аппарата, а затем грязные руки.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время на Дону выявлено 78 случаев заражения коронавирусом. Пятеро выздоровели. На карантин из-за возможного распространения инфекции закрыто терапевтическое отделение ростовской больницы №6.

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