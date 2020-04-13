Самара, , 15:21 — REGNUM Главная Пасхальная служба Самарской области будет транслироваться в телевизионном эфире. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 13 апреля глава Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием, а также главой областного Управления Роспотребнадзора Светланой Архиповой.

По словам главы области, в настоящее время прежде всего необходимо обеспечить безопасность граждан, но это необходимо сделать с максимальным уважением к чувствам верующих.

11 апреля руководитель Роспотребнадзора Самарской области рекомендовал всем религиозным объединениям принять меры «по недопущению проведения массовых мероприятий: религиозных обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей».

Отмечается, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех верующих прислушаться к рекомендациям санитарных врачей и молиться дома в Страстную неделю и на Пасху.

Поэтому главная Пасхальная служба Самарской области, которая будет проведена Митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергем в Софийском соборе Самары, будет транслироваться в телевизионном эфире. И все верующие смогут принять участие в ней в дистанционном режиме, при этом находясь на самоизоляции.

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