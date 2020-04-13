Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM Портал госуслуг Ленобласти в связи с самоизоляцией гарждан обрабатывает в 2,5 раза больше запросов, чем обычно. Об этом сообщил 13 апреля руководитель Оператора электронного правительства Ленинградской области Алексей Нестеров, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Портал испытывает увеличение нагрузки относительно того, что было год-два назад. Относительно начала года или аналогичного периода прошлого года мы видим возрастание примерно в 2,5 раза, если измерять количеством предоставленных услуг», — сказал Нестеров.

Всего портал gu.lenobl.ru предоставляет порядка 250 госуслуг, он функционирует с 2014 года. За это время там зарегистрировались более 1 млн 100 тыс. жителей Ленобласти.

По словам Нестерова, наиболее активно граждане интересуются записью детей в школы и детские сады. «Жизнь все-таки продолжается, не смотря на те ограничения, которые в нее вносит коронавирус», — заметил он.

При этом, на его удивление, не так сильно возросло число запросов о мерах поддержки граждан — только примерно на 10% относительно штатной работы.

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