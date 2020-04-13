Ташкент, , 15:13 — REGNUM Группу блогеров-патриотов для информационной борьбы в социальных сетях предложило создать министерство внутренних дел республики. Соответствующий проект постановления президента опубликован на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов.

МВД планирует привлечь студентов Ташкентского университета информационных технологий, а также Союза молодежи и молодых волонтеров.

Планируется, что блогеры-патриоты отследят в социальных сетях негативные идеи, а также поработают над созданием «негативной атмосферы» к таким идеям.

Вместе с тем, председатель центрального совета Союза молодежи Алишер Садуллаев заявил, что организация не имеет никакого отношения к проекту документа. По его словам, Союз попросил исключить этот пункт из проекта.

Ранее правительство Узбекистана привлекало блогеров для развития туризма и повышения узнаваемости республики в мире.

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