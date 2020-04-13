Лондон, , 15:17 — REGNUM Интернет-мемы о депрессии способны снизить уровень данного психического расстройства у склонных к нему людей, считают исследователи из британского Университета Шеффилд Халлам. Об этом сообщает Тhe Сonversation.

Почти сотня добровольцев с симптомами депрессии разной степени тяжести приняли участие в исследовании, в ходе которого им показывали смешные картинки с подписями из интернета.

Часть из этих мемов была посвящена черным шуткам о депрессии, а часть были нейтральными.

В ходе эксперимента выявилась интересная зависимость: чем тяжелее у испытуемого была депрессия, тем смешнее казались ему черные шутки. Следовательно, сделали вывод исследователи, чувство юмора у здоровых людей и больных депрессией неодинаковое, депрессивным черные шутки кажутся особенно смешными.