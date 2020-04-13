Орск, Оренбургская область, , 15:13 — REGNUM В Орске Оренбургской области руководство передвижного зоопарка обратилось за помощью к неравнодушным жителям города. Для зверей необходим корм. Из-за карантина зоопарк не может уехать из Орска.

«Мы держались как могли, но теперь просим нас поддержать! После долгой зимы, когда в зоопарке практически не было посетителей, усугубил положение карантин. Зоопарку сейчас очень сложно!», — сообщила администрация в Instagram.

В зоопарке более 40 животных, в том числе 30 хищников. Кроме того, есть пополнении в семействах волков и медведей (семеро волчат и трое медвежат). Всем хищникам необходимо мясо.

Корма на исходе. Руководство зоопарка бьет тревогу и просит о помощи продуктами питания — мясом, сеном, овощами и фруктами.