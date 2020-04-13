Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM В Петербурге решили ускорить перечисление выплат многодетным семьям, у которых дети в этом году идут в первый класс. Об этом сообщил 13 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор подписал постановление, согласно которому выплаты на первоклассников из многодетных семей будут произведены раньше — с момента зачисления ребенка в школу.

«Это нужно, чтобы родители могли подготовить ребенка к школе. Размер этой выплаты в 2020 году составит 4 тысячи 467 рублей. Сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, поддержка семей, любые социальные выплаты должны быть в приоритете. Мы должны использовать для этого любую возможность», — сказал градоначальник.

Добавим, по данным на 1 апреля 2020 года, соцподдержку в Петербурге получают 129 тыс. 360 семей, в которых воспитываются 260 тыс. 998 детей.

«Нам не при каких условиях нельзя сокращать бюджетные ассигнования на детей и семьи с детьми», — добавил Беглов.

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