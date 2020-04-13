Волгоград, 13 апреля 2020, 15:07 — REGNUM 50 человек отправили на самоизоляцию после смерти женщины от молниеносной пневмонии в больнице посёлка Линёво Жирновского района Волгоградской области. Её предварительный анализ не показал коронавируса, однако власти предприняли упреждающие меры, сообщил 13 апреля на брифинге заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Николай Алимов.
Первичный анализ женщины на коронавирус дал отрицательный результат. По словам Николая Алимова у пациентки были сопутствующие заболевания, которые осложняли ситуацию. Под наблюдением врачей сейчас находятся медперсонал больницы, в которой умерла 48-летняя работница сетевого магазина, и её коллеги по работе.
В Волгоградской области на 13 апреля зарегистрированы 44 случая заражения коронавируса. После полного выздоровления выписаны четверо взрослых и трое детей.