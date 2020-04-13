Волгоград, , 15:07 — REGNUM 50 человек отправили на самоизоляцию после смерти женщины от молниеносной пневмонии в больнице посёлка Линёво Жирновского района Волгоградской области. Её предварительный анализ не показал коронавируса, однако власти предприняли упреждающие меры, сообщил 13 апреля на брифинге заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Николай Алимов.

Первичный анализ женщины на коронавирус дал отрицательный результат. По словам Николая Алимова у пациентки были сопутствующие заболевания, которые осложняли ситуацию. Под наблюдением врачей сейчас находятся медперсонал больницы, в которой умерла 48-летняя работница сетевого магазина, и её коллеги по работе.

«В Линёво под наблюдением 16 жителей и 34 сотрудника больницы. Женщина лежала в реанимации, и в это время с ней контактировали 12 человек. Сейчас они временно отстранены от работы и остаются на самоизоляции. Ни у кого из них нет симптомов заболевания. И тем не менее, они будут находиться дома, пока мы не получим результат анализа. Их коллеги, которые не общались с пациенткой, продолжают работать», — пояснил Николай Алимов.

В Волгоградской области на 13 апреля зарегистрированы 44 случая заражения коронавируса. После полного выздоровления выписаны четверо взрослых и трое детей.