Вашингтон, , 15:09 — REGNUM Крупный застройщик из Нью-Йорка, друг президента США Дональда Трампа Стэнли Чера скончался после того, как у него выявили коронавирус нового типа. Об этом сообщает 13 апреля телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Чера, сторонник Республиканской партии, в период с 2016 по 2019 год пополнил избирательные фонды Трампа на $400 тыс. В 2019 году, выступая в штате Мичиган, Трамп заявил, что Чера был с ним «с самого начала». Предприниматель во время парада в Нью-Йорке в том же году назвал американского президента «дорогим другом».

Отмечается, что компании Чера Crown Acquisitions принадлежат некоторые дорогие нью-йорские здания. В 2008 году она сотрудничала с компанией Джареда Кушнера — зятя главы США.

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