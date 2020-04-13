Сеул, , 16:55 — REGNUM Каждый второй гражданин Южной Корее при увольнении с места работы не сообщает истинную причину ухода. Об этом сообщает KBS со ссылкой на интернет-сервисы по поиску работы Job Korea и Albamon.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 2288 человек, увольнявшихся по собственному желанию, 52% респондентов не сообщали точные причины при увольнении, 39% — сообщили причины узкому кругу лиц (коллегам или начальству), 22% — не сообщали никому.

Известно, что самыми распространенными причинами увольнения среди южнокорейцев являются трудности взаимоотношений с руководством или коллегами (66%), неудовлетворённость должностью (54%) и чрезмерная загруженность (53%).