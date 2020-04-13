Москва, , 14:56 — REGNUM Если не считать, что многие жители России выходят на улицу по необходимости (кто-то работает в тех сферах, которые под ограничения не подпадают, кто-то выходит в магазины и аптеки, кто-то едет на дачу и т. д.), основной причиной нарушения режима самоизоляции является незанятость, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Имеется ввиду не только официальная безработица, но и незанятость в ином смысле, когда люди вынужденно отправлены работодателями в оплачиваемые или неоплачиваемые отпуска, и им нечем заняться: не работают ни спортзалы, ни театры, ни кинотеатры, ни библиотеки и т. д.

Значит, наиболее оптимальный выход — сохранять рабочие места и не прерывать работу предприятий, но в условиях самоизоляции это можно сделать, только если предприятия будут работать в дистанционном режиме. Такое возможно, конечно, не во всех отраслях, но во многих.

Если правительство РФ и власти регионов вместо того, чтобы отправлять людей в оплачиваемые отпуска за счёт работодателей, будут содействовать переводу максимально возможного количества работников на дистанционную работу, то страна не только сможет избежать массовой безработицы и массовых банкротств, но также и мотивирует людей намного больше времени проводить дома, причём проводить время с пользой и для себя, и, в конечном счёте, для страны.

Отметим, что ещё в начале года, до того, как в Россию пришёл коронавирус, около 16% московских работодателей, согласно опросам социологов, уже были готовы перевести своих работников на дистанционную работу, причем подавляющее большинство из них уже практиковало такую форму занятости.

А если правительство РФ вместе с региональными властями субсидирует хотя бы часть затрат предприятий малого и среднего бизнеса по переводу сотрудников на удалённую работу, то в одной Москве на такой режим перейдёт, по нашим оценкам, больше трети предприятий.

Кроме того, если власти начнут поощрять тех работодателей, которые, независимо от размера бизнеса и формы собственности, уже перевели 100% сотрудников на удалённую работу, например, временно освободив эти предприятия от уплаты обязательных взносов в фонды социального страхования, то, возможно, на «удалёнку» перейдёт ещё больше предприятий.

Ещё одной эффективной мерой стимулирования работать дистанционно могла бы стать некая договорённость властей с крупными операторами связи и субсидирование небольших локальных провайдеров услуг доступа в интернет, чтобы они, по крайней мере, на время пандемии и связанного с ней кризиса, не повышали тарифы на домашний интернет», — высказала свое мнение эксперт.

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