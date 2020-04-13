Стерлитамак, Башкирия, , 14:59 — REGNUM Под COVID-госпиталь планируют переоборудовать больницу № 1 города Стерлитамака в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщила замминистра здравоохранения региона Ирина Кононова не ежедневном брифинге в Минздраве.

По ее словам, карантин в этой больнице будет продлен до 14 дней. Все сотрудники медучреждения были предупреждены, все необходимые мероприятия там проводятся.

Замминистра здравоохранения региона добавила, что пациентам оказывается соответствующая медицинская помощь. Питание там организовано силами этого лечебного учреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что это медучреждение было закрыто на карантин с 9 апреля.

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