Омск, , 14:54 — REGNUM В Омской области ущерб, причинённый шквалистым ветром, предварительно оценили в 165 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 апреля в областном правительстве.

Министерству региональной безопасности поручено до конца текущей недели детально проанализировать информацию, предоставленную органами местного самоуправления, чтобы уточнить размер ущерба от стихии. Будет рассматриваться возможность оказания помощи районам.

Как сообщало ИА REGNUM, шквалистый ветер бушевал в Омской области в ночь с 7 на 8 апреля. Скорость ветра достигала 31 метра в секунду. В регионе пострадали более 200 населённых пунктов. Была частично нарушена жизнедеятельность свыше 98 тысяч человек. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

По данным облправительства, жилые помещения повреждены на 27,7 млн рублей, учреждения образования — на 57,3 млн, объекты здравоохранения — на 2,1 млн, социальной поддержки — 9,5 млн, объекты энергетики — на 4,3 млн, ЖКХ — 10,9 млн, транспорт — 3,2 млн. Ущерб сельскому хозяйству — 36,2 млн рублей.

Омский губернатор Александр Бурков подчеркнул, что оценка ущерба должна основываться на точных и выверенных расчётах, ведь от этого зависит объём поддержки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области ввели режим ЧС из-за ураганного ветра