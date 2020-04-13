Нур-Султан, 13 апреля 2020, 14:51 — REGNUM Коронавирусом в Казахстане заразились 211 медицинских работников. Об этом 13 апреля заявила председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Людмила Бюрабекова на брифинге.
По её словам, доля медработников от общего числа заразившихся составляет 20,5%. Самая высокая заболеваемость среди специалистов санитарно-эпидемиологической службы приходится на Нур-Сутан и Алма-Ату, добавила Бюрабекова.
Отметим, 13 апреля главный санитарный врач Алма-Аты Айзат Молдагасимова прокомментировала заражение 12 медработников. По её словам, причиной подобных случаев является несоблюдение мер предосторожности.
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