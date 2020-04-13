Токио, , 14:51 — REGNUM Пользователи PlayStation Network начали массово жаловаться на перебои в работе сервиса. Об этом 13 апреля сообщает «Игромания».

Проблемы в работе сетевых функций на консолях PlayStation подтвердились и на официальном сайте сервиса. Инженеры компании пообещали в кратчайшие сроки устранить неполадки.

Напомним, в период карантина Sony уменьшила скорость загрузки игр в европейской сети PlayStation Network. Это было сделано для обеспечения более стабильного соединения.

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