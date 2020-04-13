Москва, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации. Соответствующая норма прописана в распоряжении правительства РФ, размещённого на официальном портале правовой информации.
Помимо Росгвардии аналогичные полномочия получили представители ряда структур и организаций федерального и регионального уровня. В частности, составлять административные протоколы разрешено представителям Росжелдора, Росатома, Роскосмоса и Минпромторга.
Распоряжение правительства РФ начинает действовать с 13 апреля.
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