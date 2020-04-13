Ульяновск, , 14:49 — REGNUM В Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом. В числе вновь инфицированных — девять работников больницы Карсунского района, сообщает региональное министерство здравоохранения. Ранее было подтверждено заражение у четырёх медицинских работников.

В Ульяновскую область поступили средства индивидуальной защиты для медицинских учреждений и населения Med.ulgov.ru

По последним данным, в Ульяновской области выявлено 86 случаев инфицирования коронавирусом. В том числе за последние сутки подтверждено 16 случаев заражения. По данным минздрава, из них девять человек — это работники Карсунской районной больницы, пятеро — жители Карсунского района.

«Также диагноз поставлен двум жителям Ульяновска. Один заразившийся с 10 апреля госпитализирован в инфекционное отделение Центральной городской клинической больницы», — говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что 7 апреля в отделение пульмонологии областной клинической больницы был госпитализирован и находился в отдельной палате пациент с внебольничной пневмонией. Проведённые результаты исследования показали наличие коронавирусной инфекции. Первичный тест у персонала отделения пульмонологии дал отрицательный результат, все контактные лица находятся на самоизоляции.

Второй пациент 26 марта прибыл из Москвы. 6 апреля его самочувствие ухудшилось, и он вызвал скорую помощь. Все контактные с пациентом находятся на самоизоляции.

Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля стало известно о том, что в Ульяновской области 34 вновь выявленных человека с подтверждённым заражением коронавирусом являются контактными лицами медсестры районной больницы, которая побывала в ОАЭ и после возвращения из отпуска не поставила в известность об этом своё руководство. Медсестра прошла лечение и выписана из больницы. 12 апреля стало известно, что в число пациентов попали четыре медицинских работника.

Напомним, в Поволжье по состоянию на 13 апреля 10:30 мск подтверждено 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала наблюдений в Поволжье выявили 1030 случаев заражения. В России установлено 2558 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Отметим, что 11 апреля на склад региональной аптечной сети поступило 358 тысяч медицинских масок, из них 50 тысяч будут доставлены в медицинские учреждения и 308 тысяч — в аптеки для розничной торговли. Кроме того, на склад доставлено 1200 защитных костюмов.

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