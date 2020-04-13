Лос-Анджелес, США, , 14:47 — REGNUM Американский режиссёр Джеймс Ганн своих фанатов, что премьера кинокомикса «Отряд самоубийц» не будет перенесена из-за пандемии коронавируса. Об этом он написал 12 апреля на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1249391424732139520

Ганн отметил, что производства фильма идёт по графику. По его словам, съёмочной команде очень повезло, так как она успела закончить почти всю работу над кинокомиксом ещё до начала карантина.

Напомним, Джеймс Ганн наиболее известен как режиссёр серии кинокомиксов «Стражи Галактики». Сейчас он работает над переосмыслением «Отряда самоубийц».

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