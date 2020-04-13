Владимир, , 14:46 — REGNUM Во Владимирской области наблюдается 71 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией и 30 пациентов с условно положительным диагнозом, который ещё не был подтверждён в федеральной лаборатории. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

В лабораториях регионального управления Роспотребнадзора и медицинских учреждений Владимирской области было проведено 5 тыс. 926 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

За 12 апреля к медикам обратился 101 житель региона с признаками ОРВИ и 18 пациентов с симптомами внебольничной пневмонии.

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