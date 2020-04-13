Нальчик, , 14:46 — REGNUM В Кабардино-Балкарии врачи борются за жизнь двоих пациентов с подтвержденными тестами на коронавирус. Заболевшим 58 и 68 лет. По данным оперативного штаба, они находятся в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Течение болезни осложняется двусторонней пневмонией и сахарным диабетом.

Всего за последние сутки установлено еще 15 новых заболевших. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в республике достигло 50. Трое из них уже выздоровели и выписаны.

В настоящее время в числе госпитализированных 14 пациентов, четверо из них находятся в реанимации. Остальные 39 человек помещены под наблюдение врачей на режим домашней самоизоляции, так как их заболевание проходит в легкой форме.

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