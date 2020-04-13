Аддис-Абеба, , 14:49 — REGNUM В выходные в Эфиопии был введен ряд новых ограничений для предотвращения распространения коронавируса. Об этом 13 апреля передает ВВС Amharic.

По информации журналистов телерадиокомпании, введенные ограничения были обусловлены чрезвычайным положением, объявленным в стране для борьбы с пандемией коронавируса. Как отмечают репортеры, чрезвычайное положение было объявлено в Эфиопии на прошлой неделе, однако детали его реализации были обнародованы в субботу, 11 апреля.

Новый указ правительства запретил собрания более четырех человек, если только в этом нет особой необходимости — в таком случае необходимо получить разрешения у властей. Рукопожатия также не допускаются. По словам репортеров, в стране уже давно вступило в силу распоряжение о запрете на проведение массовых мероприятий, а также были закрыты школы.

В соответствии с новыми распоряжениями, все жители страны обязаны носить маски в общественных местах. В общественном транспорте было установлено вдвое сократить количество мест, а в отелях и ресторанах теперь не может находиться более трех клиентов за одним столом. Арендодатели не имеют права выселять арендаторов или повышать арендную плату. Работодателям запрещено увольнять работников на том основании, что бизнес в кризисе.

Согласно указу, люди, нарушающие эти ограничения, могут быть приговорены к трем годам лишения свободы.

Власти заявили, что введение полного общенационального карантина во второй по численности населения стране Африки может оказаться нецелесообразным, добавив, что они надеются, что новые ограничения помогут в сдерживании распространения вируса.

Как отмечают корреспонденты ВВС, в Адиис-Абебе люди по-прежнему ходят по улицам группами более четырех человек и без масок.

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