Киев, , 14:41 — REGNUM На празднование Пасхи западного обряда и Вербного воскресенья 12 апреля в храмы Украины пришли примерно 126 тыс. человек, сообщил 13 апреля офис президента страны Владимира Зеленского.

Год назад аналогичные мероприятия посетили 3 млн человек.

«Нынешние цифры показывают, что многие священнослужители и прихожане осознают страшную опасность, которую представляет эпидемия коронавируса», — заявил, комментируя данные, президент Зеленский.

Он в очередной раз повторил, что в настоящий момент на Украине ежедневно заражаются «не десятки, а сотни человек» и любые собрания и толпы на Пасхальные праздники — «прямой путь заболеть самому и заразить близких».

ИА REGNUM напоминает, что ранее посещение церквей на Вербное воскресенье раскритиковали в МВД Украины. В частности, глава ведомства Арсен Аваков заявил, что «безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения». По данным полиции, в трех случаях случаях священникам вынесены штрафы, еще по 12-ти — материалы изучаются. Любопытно, что наибольшее число прихожан посетило церкви в городах, где больше сего больных коронавирусом — в частности, в Киеве и Черновцах.