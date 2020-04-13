Красноярск, , 14:41 — REGNUM В Красноярском крае приближается дачный сезон. Как сообщили ИА REGNUM 13 апреля в краевом правительстве, по мнению красноярского губернатора Александра Усса, в связи с этим нельзя не разрешить людям посещать дачные участки.

«Поэтому я подписываю сегодня указ, который позволяет это делать, но при этом вовсе не означает, что ездить надо, что называется, туда-сюда», — подчеркнул Усс.

Также краевое руководство рассматривает возможность разрешить жителям прогулки с детьми, «желательно в закрытых колясках».

«По-видимому, мы можем разрешить и прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, но с соблюдением социальной дистанции и в одиночку. Исключение будут сделано для тех, кто проживает в одной семье», — сказал Александр Усс.

Он также отметил, что регион переходит на новую систему выдачи пропусков: они станут электронными. В тестовом режиме будет работать и новая, и старая система (граждане пишут объяснительные перед выходом на улицу).

Глава региона попросил красноярцев соблюдать необходимые условия, чтобы ситуация не усугубилась, иначе потребуется «полный карантин».

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за последние сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом.

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