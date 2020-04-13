Архангельск, , 14:41 — REGNUM В Архангельской области к акции по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям в период самоизоляции подключились 350 добровольцев. Волонтеры успели обработать более 500 заявок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном штабе ОНФ.

По словам руководителя исполкома ОНФ в Архангельской области Юрия Шалаурова, у волонтеров есть трудности в доставке льготных лекарств пожилым людям.

«Мы будем обращаться в профильные ведомства за помощью. Необходимо, чтобы в поликлиниках начали выдавать рецепты на приобретение льготных лекарств волонтерам-медикам по бейджам акции «МыВместе». Сейчас одинокие пожилые люди и ветераны не могут сами забрать рецепты — они не выходят из дома», — пояснил Шалауров.

Добавим, что добровольцам, среди которых более 50 студентов-медиков, предоставлены автомобили для быстрого передвижения, а работающих продолжительное время волонтеров теперь обеспечивают горячим питанием. Защитные маски доставили в волонтерский штаб сотрудники Сбербанка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области зарегистрирован первый летальный исход у пациента с предварительно положительным тестом на коронавирус нового типа. Общее число зараженных в регионе к 13 апреля составило 31 человек, из них пятеро пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц.