Москва, , 14:39 — REGNUM Большинство жителей России (77%) оценивают волонтерскую помощь в пандемию коронавируса как существенную (30 марта — 71%). Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Опрос показал, что информированность граждан РФ о волонтерской деятельности для одиноких и людей на карантине выросла с 84% до 89%.

Готовы сами оказать волонтерскую помощь людям, находящимся на карантине из-за коронавируса, 61% респондентов. Не готовы 35%.

Опрос проведен 30 марта и 2, 4 апреля 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, более 60% жителей России заявили о готовности оказывать добровольческую помощь в условиях распространения коронавируса.

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