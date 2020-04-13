Владимир Станулевич, 13 апреля 2020, 14:50 — REGNUM 6 апреля к президенту России Владимиру Путину ходили дальневосточный полпред и вице-премьер Юрий Трутнев с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым. В конце президент сказал «хорошо», но, похоже, деликатно кое на что указал.
В. Путин: «…Давайте начнём с того, как работают созданные нами механизмы и инструменты развития территорий Дальнего Востока, Арктики…».
Ю. Трутнев начал с Дальнего Востока и продемонстрировал знание мельчайших деталей: «… 2283 проекта… 1160 миллиардов… 22,5 рубля… 6 процентов… 2−2,5 раза… 300 объектов…».
Министр также знал ситуацию: «…На 3 миллиарда рублей… 15 трамвайных вагонов… 6 километров путей… 6,7 миллиарда и 9,5 в Забайкалье… 180 миллионов мы уже выделили туда… 100 площадок построено… 88 автобусов…».
В. Путин: «Вы уже упоминали, тем не менее к Арктике вернитесь. Как там?»
Арктика звучала по-другому. Ю. Трутнев: «…начали готовить… подготовлен проект… проекты по добыче… прошёл первое чтение… будем продолжать… выработана своя система… согласовано со всеми… даст толчок… настроены на выполнение задач… всё это надо связать в один узел…».
В. Путин напомнил, что кроме добычи сырья в Арктике есть и люди: «Здесь и добычные проекты, и недобычные?»
Ю. Трутнев: «И недобычные. Потому что должны быть гостиницы, должны быть рестораны… возможность… проводить досуг».
«Рестораны» в Арктике, где доходы населения по паритету покупательной способности отстают от арктических регионов Дании в два раза, Норвегии и Канады — в три раза, США — в четыре раза, а значительная часть населения кое-как сводит концы с концами? При том, что валовый продукт производимый здесь крупнейший среди арктических территорий мира.
Оставили в отредактированной стенограмме «рестораны» не случайно. Похоже, хозяин кабинета деликатно указал что приглашенным надо изменить в представлениях, и где следует много поработать.
А проблем с Арктикой министерство накопило — по ней на встрече министр не произнес ни слова. Может Александру Александровичу нечего сказать, так как переговоры со всеми ведет Юрий Трутнев, а законопроекты готовит группа министерских юристов, экспертов и депутатов Государствнной Думы?
Вот на сайте министерства «План деятельности Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики на период с 2019 по 2024 г.» с подписью А. Козлова и датированный
Но в 2019 году действовали «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года…». Действует государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» сроком до 2025 года. Может министерство работало по ним? Смотрим «Доклад о реализации плана деятельности Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики за 2019 год» подписанный врио министра А. Крутиковым и датированный 2.02.2020 года. Прошло 11 месяцев после Указа № 78, но на 33 страницах Арктика упоминается только в шапке документа — «министерства по развитию… Арктики»!
А на Севере, как написано в «Основах государственной политики в Арктике на период до 2035 года», в это время идет: «…сокращение численности населения… низкий уровень развития социальной, транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры… отсутствие системы государственной поддержки хозяйствующих субъектов…» и тд и тп. Крамольную мысль, что Арктику курируют чтобы не допустить распыления на нее ограниченных ресурсов Минфина РФ, полезных Дальнему Востоку, конечно надо гнать.
Дело высоких начальников оценивать работу министра Александра Козлова. Можно оставить все как есть, а можно сосредоточить А. Козлова на любимом им Дальнем Востоке, создав другое, чисто «арктическое», министерство. Которое стимулировало бы работу и разнообразие подходов, и не способствовало бы перетокам организационных и финансовых ресурсов из Арктики на Дальний Восток.
Нет сомнения, что успешный организатор Юрий Петрович Трутнев через Минприроды РФ поможет развертыванию добычи на шельфе и обеспечит доходную часть бюджета. Но есть еще и расходная часть, которую Минвостокразвития РФ в 2019 году проигнорировало, и от которой зависит настроение населения, в том числе малых коренных народов.
Что будет если оставить все «как есть» можно посмотреть по поисковику сайта Минвостокразвития РФ. Ничего?