Симферополь, , 14:54 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил дать возможность жителям республики подавать апелляции в крымское правительство на несправедливые случаи штрафа за нарушение режима самоизоляции. Об этом он заявил 13 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в РК.

«Главный принцип один, чтобы не было незаслуженно оштрафованных, всё должно быть по справедливости», — отметил Аксёнов.

По его словам, граждане смогут апеллировать в крымское правительство на несправедливые случаи штрафа.

«Я лично буду рассматривать каждый инцидент. Нужно за два дня отточить всю систему проверки граждан, чтобы ситуация была справедливая», — подчеркнул глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму начнут взимать штрафы за нарушение режима всеобщей самоизоляции с 15 апреля, до этого с гражданами будут вестись профилактические беседы.

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