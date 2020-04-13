Симферополь, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил дать возможность жителям республики подавать апелляции в крымское правительство на несправедливые случаи штрафа за нарушение режима самоизоляции. Об этом он заявил 13 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в РК.
По его словам, граждане смогут апеллировать в крымское правительство на несправедливые случаи штрафа.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму начнут взимать штрафы за нарушение режима всеобщей самоизоляции с 15 апреля, до этого с гражданами будут вестись профилактические беседы.
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