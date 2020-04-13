Пермь, , 14:31 — REGNUM Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил администрации совместно с социальным блоком правительства сделать все необходимое для скорейшего возвращения пермских туристов, застрявших в Таиланде, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщают местные СМИ, пермячка Елена С. записала видеообращение для проекта #МЫСВАМИ. Утром 13 апреля видео было опубликовано, в днем Дмитрий Махонин дал поручение своим подчиненным помочь туристам.

По данным телеграм-канала «Дак это ПерЬмь», речь идет о 25 пермяках, среди которых есть младенцы. У туристов заканчиваются деньги на проживание и питание. Федеральной финпомощи никто не получил. Группа пермяков просит врио губернатора оказать содействие в вылете на Родину. На 16 апреля запланирован рейс Бангкок — Казань — Уфа. Пермяки могли бы вылететь этим рейсом при условии, что краевая власть обеспечит встречу и транспортировку в Пермь.