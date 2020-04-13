Сеул, , 14:34 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Korean Air вывезет из Владивостока более 150 сограждан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства и генерального консульства Южной Кореи во Владивостоке.

По их словам, специальный рейс, на борт которого поднимутся 155 южнокорейцев, вылетит из аэропорта Владивостока 14 апреля в 15:00 и прибудет в международный аэропорт «Инчхон» в 16:55 по местному времени.

Известно, что организация специального рейса была согласована с Федеральным агентством воздушного транспорта России и авиакомпанией Korean Air.

Ранее, 12 апреля, на родину из Владивостока и Хабаровска вернулись 33 гражданина Южной Кореи. А 13 апреля в Южную Корею из Мадрида и Барселоны вернулись 43 человека, а 11 апреля — 39 человек.

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По данным МИД Южной Кореи, в настоящее время из 61 страны мира в Южную Корею вернулись 13 653 человек.