Богота, , 14:38 — REGNUM Небольшой зоопарк в центральной части Колумбии просит своих подписчиков в социальных сетях предложить клички новорожденным приматам, и большинство предложений связано с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Ковид и Карантин являются одними из самых популярных вариантов для двух маленьких тамаринов (игрунковых обезьян), которые родились неделю назад в зоопарке Санта-Круз. Похожие клички также рассматриваются для белохвостого оленя, рожденного чуть более двух недель назад.

В этом зоопарке животные не только рождаются у обитателей, заведение также забирает животных из цирков или у властей, борющихся с незаконной торговлей дикими животными. В связи с карантином зоопарк переживает трудные времена, потому что его основной источник дохода — посетители — иссяк с началом государственного карантина, который продлится до 27 апреля.

По словам представителей зоопарка, сейчас запасы исчерпаны, заведение просит у неравнодушных граждан помощи, чтобы купить продуктов животным.