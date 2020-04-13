Луганск, , 14:33 — REGNUM В ЛНР зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией, заявила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко, сообщили 13 апреля в пресс-службе минздрава республики.

«На сегодняшний момент зарегистрировано 14 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За выходные у нас добавилось достаточно много заболевших», — рассказала министр.

Пащенко отметила, что заразившиеся коронавирусом — это в основном люди, побывавшие за пределами ЛНР и их близкие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР на неопределённый срок приостановили поездки в Россию групп граждан, которые получают российский паспорт.

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