Нью-Йорк, США, , 14:41 — REGNUM Тяжёлый пациент с коронавирусной инфекцией перед интубацией спросил врача о том, кто заплатит на процедуру. Об этих словах медбрат-анестезиолог Деррик Смит, работающий в одной их больниц Нью-Йорка, написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что вместе с другими медиками объяснил пациенту необходимость интубации для искусственной вентиляции легких. Мужчине разрешили позвонить жене, так как это могла быть его последняя возможность. Многие пациенты не восстанавливаются после столь тяжелого состояния, пояснил Смит.

«Кто будет платить за это?» — последние слова, которые я никогда не забуду», — написал медбрат.

По его словам, слова пациента, который беспокоится об оплате медицинских услуг на пороге смерти, просто разбивают сердце. Подробностей о мужчине медик не привёл.

Смит добавил, что страны с более универсальным, финансируемым государством здравоохранением более эффективно справляются с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в США количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 560 тыс. Скончались от последствий заражения, по данным медиков, более 22 тыс. человек.