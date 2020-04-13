Москва, , 14:26 — REGNUM Москвичей предупреждают об усилении ветра до 17 м/с. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

«В период с 14:00 до 21:00 13 апреля местами по Московской области и городу Москве ожидается усиление юго-западного, южного ветра с порывами 12−17 м/с», — говорится в сообщении.

Горожанам советуют убрать вещи с балконов и дворов, не парковать машину около шатких конструкций и деревьев. Пешеходам следует обходить незакрепленные конструкции, деревья и рекламные щиты, сооружения повышенного риска — линии электропередач, мосты, эстакады, потенциально опасные промышленные объекты.