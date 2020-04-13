Хошимин, Вьетнам, , 14:13 — REGNUM Предприниматель в городе Хошимин создал автомат по раздаче риса людям, потерявшим работу после введения карантина во Вьетнаме, сообщает Antara.

«Этот автомат с бесплатным рисом очень полезен. Одного мешка риса нам хватает на день», — заявила журналисту 34-летняя жительница города, у которой трое детей.

Издание отмечает, что подобные «рисовые автоматы» были установлены в других крупных городах Вьетнама, таких как Ханой и Дананг.

Предприниматель Хоанг Туан Ань, которому принадлежит эта идея, заявил, что хочет, чтобы люди чувствовали, что у них все еще есть доступ к еде и ресурсам, несмотря на текущие экономические трудности.

Как сообщало ИА REGNUM, две авиакомпании во Вьетнаме начнут снова выполнять рейсы внутри страны, начиная с 16 апреля 2020 года.

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