Париж, , 14:05 — REGNUM Жертвой последствий заболевания COVID-19 стал французский актер Морис Барье. Об этом сообщает France Info.

Барьер скончался в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале Монбар. По словам его родственников, актер был заражен коронавирусом несколько дней назад. Его состояние ухудшилось очень быстро.

Вместе со своей женой актрисой Элен Манесс он жил в деревне Монреаль с 1960-х годов. Ему было 87 лет.

Напомним, наибольшую известность Морису Барье принесла роль в фильме «Высокий блондин в чёрном ботинке».

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